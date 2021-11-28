Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 18:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli patenci Furkan Akar Pekin Kış Olimpiyatları kotası kazandı
Milli sporcu Furkan Akar, Hollanda'da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası'nda 1000 metrede 2022 Pekin Kış Olimpiyatları kotasını kazandı.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, organizasyonda kota kazanan Furkan, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.
Furkan Akar’dan Olimpiyat Kotası— TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) November 28, 2021
Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda milli sporcumuz Furkan Akar 1000m’de #Beijing2022 kotası kazandı
Sporcumuz Kış Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencimiz olacak!
Tebrikler pic.twitter.com/EIS1Mqvp5i
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