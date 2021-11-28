Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, organizasyonda kota kazanan Furkan, kış olimpiyatlarında Türkiye'yi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencisi olacak.

Furkan Akar’dan Olimpiyat Kotası



Hollanda’da düzenlenen ISU Kısa Mesafe Sürat Pateni Dünya Kupası’nda milli sporcumuz Furkan Akar 1000m’de #Beijing2022 kotası kazandı



Sporcumuz Kış Olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden ilk kısa mesafe sürat patencimiz olacak!



Tebrikler pic.twitter.com/EIS1Mqvp5i — TMOK | #TeamTürkiye ???????? (@TMOK_Olimpiyat) November 28, 2021