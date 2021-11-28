Galatasaray Malatya'da iki puan bıraktı
Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında oynanan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçı 0-0 sona erdi.
Galatasaray, Malatya'da 2 puan bıraktı. Konuk olduğu Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile golsüz berabere kaldı.
Ligde 3 maç sona hanesine puan yazdıran Yeni Malatyaspor 13 puana yükseldi.
Süper Lig'deki galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Galatasaray ise puanını 22'yaptı. Lider Trabzonspor ile arasındaki puan farkı 14'e yükseldi.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica maçın son dakikalarında kırmızı kart görerek tribüne gönderildi.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
25. dakikada ceza sahası yayına yakın noktada Babel'in çektiği şutta, top kalenin sağından auta çıktı.
31. dakikada gelişen ev sahibi ekibin atağında sol kanattan ceza sahasına giren Mounir, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
34. dakikada sol kanatta topla buluşan Haddadi, ceza sahasına girip topu kale sahasına çevirdi. Savunmada Nelsson'dan seken top Muslera'nın ayağına çarptı ve uzaklaştı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
46. dakikada Galatasaray'ın sol kanatta gelişen atağında Van Aanholt topu ceza sahasına gönderdi. Topla kale sahası içinde buluşan Diagne'nin şutunda, direğe çarpan meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir kontrol etti.
74. dakikada sol çarpazdan topu ceza sahasına sokan Van Aanholt'un çektiği şutta, meşin yuvarlak yan ağlara gitti.
90+2. dakika konuk ekibin orta sahadan gelişen atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında çektiği şutta, kaleci Ertaç Özbir topu kornere gönderdi.
90+4. dakikada ceza yayının önünde Feghouli'nin pasıyla topla buluşan Ömer Bayram'ın şutunda, top kalenin üstünden dışarı çıktı.
Karşılaşma 0-0 sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi, Karim Hafez, Jospin, Mallan (Dk. 90+4 Mert Miraç Altıntaç), Ndong, Mounir, Adem Büyük (Dk. 86 Kubilay Kanatsızkuş)
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Marcao, Nelsson, Van Aanholt (Dk. 78 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı, Barış Alper Yılmaz (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Berkan Kutlu (Dk. 64 Halil Dervişoğlu), Emre Kılınç (Dk. 46 Cicaldau), Babel (Dk. 64 Feghouli ), Diagne
Kırmızı kart: 90+5 Sumudica (Teknik direktör) (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Jospin, Dk. 69 Sadık Çiftpınar, Dk. 83 Mallan, Dk. 84 Karim Hafez, Dk. 90+5 Kubilay Kanatsızkuş (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 59 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 88 Feghouli (Galatasaray)
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