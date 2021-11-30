Milyonları peşinden sürükleyen futbol, izleyenler için kimi zaman eğlence aracı, kimi zaman da toplumsal olayları ateşleyen bir unsur.

Dünya futbol tarihinde birbirinden ilginç olaylar ve sonuçlarla dolu. İşte futbol tarihinin unutulmazları.​

İlk milli maç

Futbol tarihinde milli maç geleneği 30 Kasım 1872’de oynanan İngiltere-İskoçya karşılaşmasıyla başladı.

149 yıl önce Glasgow'da karşı karşıya gelen takımlar 0-0 berabere kaldı.

Canlı yayınlanan ilk maç

Yine İngiltere ile İskoçya milli takımları arasında 1938 yılında oynanan maç 90 dakika boyunca televizyondan canlı yayınlanan ilk maç oldu.

İlk yayın denemesi, 1937 yılında Arsenal ile Everton arasında oynanan maçın banttan verilmesiyle yapıldı.

Alınan olumlu sonucun ardından 9 Nisan 1938 tarihinde, Wembley Stadı’nda oynanan İngiltere-İskoçya maçı İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından canlı yayınlanan ilk milli maç olarak tarihe geçti. Karşılaşma İskoçya’nın 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

IFAB’ın kuruluşu

1800 yıllarda futbolun yaygınlaşmaya başlamasıyla, futbol için kuralların resmi olarak belirlenmesini zorunlu kıldı.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Futbol Birliği, İskoçya Futbol Birliği, Galler Futbol Birliği ve İrlanda Futbol Birliğinin 1886 yılında Manchester'da gerçekleştirdiği bir toplantı sonrasında kuruldu.

FIFA’nın kuruluşu

Belçika, Fransa, Danimarka, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre tarafından futbolun uluslararası alandaki en üst yönetim kuruluşu olan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), 1904 yılında Paris'te kuruldu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB), belirlediği kurallara sadık kalacağı belirtildi.

Futbol tarihinin en farklı skorları

Futbol tarihine geçen karşılaşmalar arasında, hakeme kızan futbolcuların kendi kalelerine attıkları gollerle 149-0 sonuçlanan Madagaskar Ligi maçı ve 31-0 biten milli maç yer aldı.

Stade Olympique De L'Emyrne (SOE) oyuncuları, hakemlerin play-off'larda çaldığı 'hatalı' düdüklere değişik bir tepki geliştirdi ve 149 golü de kendi kalelerine attı. Böylece profesyonel futbol tarihinin en farklı sonucu ortaya çıkmış oldu. Ayrıca bu skor Guinness rekorlar kitabına da girdi.

Vanuatu 46-0 Mikronezya

7 Temmuz 2015 tarihinde Avustralya-Okyanusya Pasifik Oyunları’nda U23 milli maçında, Vanuatu’nun, Mikronezya'yı 46-0 gibi farklı bir skorla yenmesi bir milli maçta atılan en farklı skor oldu.

Mikronezya, 46-0'lık yenilgiden önce Tahiti'ye 38-0, bu maçtan iki gün önce de Fiji'ye 30-0 yenilmişti.

Avustralya 31-0 Amerikan Samoası

2002 Dünya Kupası ön elemelerinde 11 Nisan 2001'de Avustralya'nın Coffs Harbour Stadyumu'nda oynanan maçta Avustralya ile Amerikan Samoası Milli Takımı karşılaştı. Avustralya maçı 31-0 kazandı.

San Marino 0-13 Almanya

Avrupa Şampiyonası Elemelerinin en farklı mağlubiyetini 2006 yılında San Marino, Almanya’ya 13-0 yenilerek aldı. Maçın hakemi de Türk hakem Selçuk Dereli'ydi.

[Fotoğraf: Reuters]

Savaş çıkartan maç: Honduras-El Salvador

1970 Dünya Kupası elemelerinde karşılaşan iki komşu ülke El Salvador ve Honduras arasındaki üçüncü maç sonrası çıkan ve 100 saat süren savaş, dünya literatürüne 'Futbol savaşı' olarak geçti.

4 bin kişinin öldüğü ve, 12 bin kişinin yaralandığı savaş, araya giren Güney Amerika ülkeleri sayesinde son bulmuştu.

İlk maç 8 Haziran 1969’da Honduras’ın başkenti Tegucigalpa'da yapılan maçta El Salvador, son dakikada gelen gole engel olamamış ve maçı 1-0 kaybetmişti.

Maçı izleyen 18 yaşındaki Amelia Bolanos'un babasının silahı ile intihar etmesi ülke basınında, "Genç kız, vatanının yıkılışını görmeye tahammül edemedi" başlığı ile yer alması ülkede infiale neden olmuştu.

İkinci maçta gerginlik tırmandı ve savaş...

15 Haziran 1969'da oynanan ikinci maç, bu gergin ortamda oynandı ve El Salvador karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Maç boyunca devam eden tepkiler, maçın ardından adeta savaşa dönüştü. 27 Haziran 1969'da El Salvador, Honduras ile bütün ilişkilerini kesti, iki ülke arasındaki sınır kapatıldı.

Aynı gün Mexico'nda oynanan üçüncü maç neticesinde El Salvador Honduras'ı 3-2 geçerek dünya kupası vizesi almıştı. Çok değil, iki hafta sonra da savaş başlayacaktı.

Futbolun diğer ilkleri

1841 - Futbol topu tam bir küre biçiminde olması kabul edildi

1848 - “Cambridge kuralları” adı altında futbol kuralları toplandı ve bu kurallarla ilk futbol maçı Cambridge’de öğrenciler arasında oynandı

1857 - İlk futbol kulübü Sheffield Club kuruldu

1872 - Topun ölçüleri değiştirildi. Korner kuralı kabul edildi

1875 - Kalelere üst direk konuldu ve topa kafayla vurulmasına izin verildi

1879 - Glasgow’dan Darwen’e para teklifiyle futbolcu getirilerek profesyonelliğin yolu açıldı

1882 - Futbol kurallarında değişiklik yapmaya yetkili International Board kuruldu

1884 - Futbol sahasında hakemler kayıtsız şartsız tek yetkili olarak kararlaştırıldı

1886 - Ofsayt kuralı kabul edildi

1890 - Futbol maçlarında tam yetki hakemlere verildi

1891- Penaltı kabul edildi

1893 – Amerika kıtasında ilk futbol federasyonu Arjantin’de kuruldu

1895 - İngiltere’de kadınlar, ilk futbol maçında oynadı

1896 - Futbol oyun kuralları ilk kez yayınlandı

1899 - Maç süreleri 90 dakika, saha ölçüler 118.4 x 91.4 olarak belirlendi

1902 - İngiltere dışında oynanan ilk milli maçta Avusturya Macaristan’ı 5-0 yendi.

1903 - Averaj kabul edildi

1906 - Kıtalararası ilk milli maçta Güney Afrika Brezilya’yı deplasmanda Brezilya’da 5-0 yendi

1907 - Kendi sahasında bulunan bir futbolcunun ofsayt sayılmaması kabul edildi

1908 - Londra Olimpiyat Oyunları futbol ilk kez olimpiyat oyunlarında yer aldı

2012 - 2012 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda gol çizgisi teknolojisi kullanmaya başlandı.

2016 - Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi, ilk olarak 1 Eylül 2016'da İtalya ile Fransa arasında oynanan hazırlık maçında denendi.

2018 - VAR ilk kez 2018 yılında Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kullanıldı.