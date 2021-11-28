Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den acı haber geldi.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/QnQ0kvfCzs pic.twitter.com/Ax3w35xO9a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2021

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.