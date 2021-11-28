Haber Giriş: 28 Kasım 2021 Pazar 18:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Mustafa Cengiz vefat etti
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti.
Kanser ve beyin tümörü hastalıkları nedeniyle bir süredir tedavi altında olan Mustafa Cengiz'den acı haber geldi.
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/QnQ0kvfCzs pic.twitter.com/Ax3w35xO9a— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2021
Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz, bugün İstanbul'da tedavi gördüğü bir hastanede yaşamını yitirdi.
Galatasaray Spor Kulübü 37. Başkanı Sn. Mustafa Cengiz'i kaybettik. Başkanımız’a Allah'tan rahmet; ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/a4HXhaiLjg— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 28, 2021
Etiketler: Galatasaray Mustafa Cengiz Son Dakika
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