Kupada 5. tur eşleşmeleri
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur kura çekimi Türkiye Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.
İşte kupada 5. tur eşleşmeleri:
Fenerbahçe - Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor
Kasımpaşa - Kocaelispor
Aytemiz Alanyaspor - Mardin 1969 Spor
Karagümrük - Bodrumspor
Beşiktaş - Altay
Galatasaray - Altaş Denizlispor
Göztepe - Yılport Samsunspor
Atakaş Hatayspor - Menemenspor
Adana Demirspor - Ankaraspor
Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü
Yukatel Kayserispor - 68 Aksaray Belediyespor
Trabzonspor - Beypiliç Boluspor
Gaziantep FK - Bursaspor
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor
İttifak Holding Konyaspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımların sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
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