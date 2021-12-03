Haber Giriş: 3 Aralık 2021 Cuma 11:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Formula 1'de durak Suudi Arabistan
[Fotoğraf: AA]
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 21. yarışına Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.
Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek.
Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.
Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.
Etiketler: Formula 1 Suudi Arabistan
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