Cidde kentinde yer alan 6,1 kilometre uzunluğundaki Cidde Corniche Pisti'nde 50 tur üzerinden düzenlenecek.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin sıralama turları, yarın TSİ 17.00'de gerçekleştirilecek. Yarış ise 5 Aralık Pazar günü 20:30'da başlayacak.

Bu sezon pilotlar klasmanındaki şampiyonluk yarışında büyük bir çekişmeye sahne olan organizasyonda, Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 9, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) ise 7 yarış galibiyeti bulunuyor. Sergio Perez (Red Bull-Honda), Esteban Ocon (Alpine), Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes) ve Valtteri Bottas (Mercedes) ise birer yarıştan galip ayrıldı.