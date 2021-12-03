Fenerbahçe'de Vitor Pereria'nın geleceği tartışılıyor.

Portekizli teknik adamın performansı sarı lacivertli takımı çalıştırdığı ilk dönem olan 2015-2016 sezonunun gerisinde kaldı.

Pereira'nın Fenerbahçede görev yaptığı sezonların ilk on dört haftası karşılaştırıldığında Kadıköy ekibinin altı sezon önce daha başarılı olduğu görülüyor.

Deneyimli çalıştırıcının ilk döneminde 31 puan toplayan sarı lacivertliler bu yıl 24 puan alabildi.

Üst üste en fazla 3 maç kazandı

İlk senesinde 2,2 puan ortalaması tutturan Portekizli çalıştırıcı bu sezon 1,7'de kaldı.

2015-2016 sezonunda 23 gol atan 12 gol yiyen Fenerbahçe'nin artı 11 averajı vardı.

Bu sezon 20 kez gol sevinci yaşayan ve kalesinde 17 gol gören sarı lacivertliler artı 3 averaja sahip.

Pereira'nın ilk döneminde dört maçlık bir galibiyet serisine imza atan Kadıköy ekibi bu sezon üst üste en fazla 3 maç kazandı.

Deneyimli çalıştırıcının ilk dönemindeki 14 maçta bir kez kaybeden Fenerbahçe bu sezon üçü arka arkaya olmak üzere dört maçtan puan çıkaramadı.

Portekizli teknik adamın ilk görev yılına oranla bu sezonki en olumlu istatistiği Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik galibiyet oldu.

Fenerbahçe 2015-2016 sezonunun dokuzuncu haftasında ezeli rakibiyle oynadığı maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı.