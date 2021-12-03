Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktörü Vitor Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların pas çalışmasıyla sürdürdükleri idman, dar alanda çift kale maçın ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Enner Valencia ve Altay Bayındır, günü tedaviyle tamamladı. İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş ise takımdan ayrı özel programlarla çalıştı.