Fenerbahçe’nin gözden çıkardığı Adil Rami’nin talibi çok.

Fransız L’Equipe gazetesi, tecrübeli stoperin yakın zamanda sarı lacivertli kulüpten ayrılacağını yazdı.

Haberde Fenerbahçe’de beklentilerin çok uzağında kalan 34 yaşındaki futbolcunun da yeni bir başlangıç yapma fikrine sıcak baktığı belirtildi.

Adil Rami’nin yakın zamanda Fenerbahçe’den ayrılma ihtimali doğmasının ardından İtalya Serie A’dan iki, Amerika MLS ve Çin Ligi’nden birer takımdan teklif aldığı öne sürüldü.

Adil Rami ile ilgili çıkan transfer haberlerine rağmen Fransız futbolcu, Fenerbahçe’nin Kayserispor’la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçının kamp kadrosuna alındı.

Simon Falette’nin transferinden sonra 34 yaşındaki futbolcunun forma şansı daha da azaldı.

Adil Rami bu sezon ligde sadece MKE Ankaragü maçında 45 dakika forma giydi.

Türkiye Kupası’nda da 3 maçta şans bulabilen Adil Rami, Fenerbahçe'nin en çok eleştirilen futbolcularının başında geldi.

Kaynak: TRT SPOR