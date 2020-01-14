Spor
Arda Turan'dan yalanlama14 Ocak 2020 Salı 17:32 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 17:34
Arda Turan, İngiliz basınında yer alan haberin ardından hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Turan, "Adı geçen menajeri hayatımda hiç görmedim. Benim tek menajerim Ahmet Bulut'tur" dedi.
Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden ve yeniden Barcelona'nın futbolcusu olan Arda Turan'la ilgili The Guardian'da çıkan haber gündem oldu. Haberde, Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile gerçekleştirdiği "hayali görüşme"ye yer veriliyor..
Eski takımı Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen Arda Turan, bu haber ve sonrasında basında dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı
İşte Arda'nın açıklaması...
Kaynak: TRT SPOR
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