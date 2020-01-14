Medipol Başakşehir'le sözleşmesini fesheden ve yeniden Barcelona'nın futbolcusu olan Arda Turan'la ilgili The Guardian'da çıkan haber gündem oldu. Haberde, Arda Turan'ın ünlü menajer Mino Raiola ile gerçekleştirdiği "hayali görüşme"ye yer veriliyor..

Eski takımı Galatasaray'a dönüp dönmeyeceği merak edilen Arda Turan, bu haber ve sonrasında basında dolaşan iddialarla ilgili açıklama yaptı

İşte Arda'nın açıklaması...

Kaynak: TRT SPOR