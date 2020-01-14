Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na 30 Aralık'ta ara verildi, ikinci yarı 17 Ocak'ta başlayacak. Takımlar hazırlıklarını tamamlamak üzere. Seyircilerin güvenliği için de Spor Şube ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

17 haftada kurallara uymayan taraftarların istatistiklerine TRT Haber ulaştı.

6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklikler yapıldı, cezalar ağırlaştırıldı. Taraftar sayısının artmasına rağmen işlemlerde azalma yaşandı.

10 bin 471 futbol maçı

Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve diğer liglerde toplam 10 bin 471 futbol maçı yapıldı.

Süper Lig'de mücadele eden İstanbul takımlarının 443 taraftarına ceza verildi. Alt liglerdeki takımların ise 163 taraftarı cezalandırıldı. İstanbul'da toplam 606 taraftar ceza aldı.

İstanbul'daki futbol karışlaşmalarında suçun türüne göre işlem yapılanlar 8 başlıkta şekillendi.

Stadyumlarda işlenen suçlar:

Usulsüz seyirci girişi: 234

Yasak madde sokulması: 118

Spor alanlarında taşkınlık: 115

Alkollü olarak spor alanına girmek: 70

Hakaret içeren tezahürat: 42

Mala zarar verme: 15

Yasak alanlara girme: 11

Müsabaka güvenliğini bozmak: 1

Basketbol karşılaşmasında 27 işlem

Futbolda olduğu gibi basketbolda da kurallara uymayan seyirciye ceza verildi. İstanbul'daki 120 basketbol karşılaşmasında 27 kişi hakkında işlem yapıldı.

İletişim Başkanlığı da Sporda Şiddetsiz İletişim Projesini hayata geçirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rakibine Jest Yap" kampanyasıyla özellikle de Fair Play'e vurgu yaptı.

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Projenin ilk adımının kulüplerin alt yapılarında başlatıldığını belirtti. Proje, spor camiasından büyük destek görüyor.

Haber: Süleyman Kaçmaz

Kamera: Muhammet Ali Aksakallı