İstanbul'da stadyumlarda en çok usulsüz seyirci girişinden ceza verildi14 Ocak 2020 Salı 07:39 - Son Güncelleme 14 Ocak 2020 Salı 11:03
Süper Lig'in ikinci yarısının başlamasına sayılı günler kaldı. TRT Haber, İstanbul'da ligin ilk yarısında kurallara uymayan taraftarların istatistiklerine ulaştı.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu'na 30 Aralık'ta ara verildi, ikinci yarı 17 Ocak'ta başlayacak. Takımlar hazırlıklarını tamamlamak üzere. Seyircilerin güvenliği için de Spor Şube ekipleri hazırlıklarını tamamladı.
17 haftada kurallara uymayan taraftarların istatistiklerine TRT Haber ulaştı.
6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da değişiklikler yapıldı, cezalar ağırlaştırıldı. Taraftar sayısının artmasına rağmen işlemlerde azalma yaşandı.
10 bin 471 futbol maçı
Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Süper Lig ve diğer liglerde toplam 10 bin 471 futbol maçı yapıldı.
Süper Lig'de mücadele eden İstanbul takımlarının 443 taraftarına ceza verildi. Alt liglerdeki takımların ise 163 taraftarı cezalandırıldı. İstanbul'da toplam 606 taraftar ceza aldı.
İstanbul'daki futbol karışlaşmalarında suçun türüne göre işlem yapılanlar 8 başlıkta şekillendi.
Stadyumlarda işlenen suçlar:
Usulsüz seyirci girişi: 234
Yasak madde sokulması: 118
Spor alanlarında taşkınlık: 115
Alkollü olarak spor alanına girmek: 70
Hakaret içeren tezahürat: 42
Mala zarar verme: 15
Yasak alanlara girme: 11
Müsabaka güvenliğini bozmak: 1
Basketbol karşılaşmasında 27 işlem
Futbolda olduğu gibi basketbolda da kurallara uymayan seyirciye ceza verildi. İstanbul'daki 120 basketbol karşılaşmasında 27 kişi hakkında işlem yapıldı.
İletişim Başkanlığı da Sporda Şiddetsiz İletişim Projesini hayata geçirdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Rakibine Jest Yap" kampanyasıyla özellikle de Fair Play'e vurgu yaptı.
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Projenin ilk adımının kulüplerin alt yapılarında başlatıldığını belirtti. Proje, spor camiasından büyük destek görüyor.
Haber: Süleyman Kaçmaz
Kamera: Muhammet Ali Aksakallı