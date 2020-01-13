Trabzonspor Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı13 Ocak 2020 Pazartesi 17:45 - Son Güncelleme 13 Ocak 2020 Pazartesi 17:48
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında perşembe günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 16.00'da yapılan antrenmanda pas ve dayanıklılık esaslı çalışmaların ardından son bölümde yarı sahada çift kale maç oynandı.
Sakatlığı bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz ile transfer görüşmesi için izin verilen Avdijaj antrenmanda yer almadı. Sturridge salonda, Novak ile Uğurcan ise takımdan ayrı çalıştı.
Hüseyin Çimşir Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk kez takımın başında
Bu arada teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan ve Antalya kampında takımın başında yeni görevine başlayan Hüseyin Çimşir, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde ilk kez takımın teknik direktörü olarak sahaya çıktı.
Bordo mavililer yarın yapacağı antrenmanla Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Kaynak: DHA