"İlk defa A Takımla idmanlara çıktığında 16 yaşındaydı. Çok rahat görünüyordu. Sanki her zaman ekibe ait gibiydi ve yeteneklerine güveniyordu..."

James Maddison'ı ilk defa A Takıma alan, Coventry City menajeri Steven Pressley, yıldız futbolcu için bunları söylüyordu. O zamanlar A Takım'daki tecrübeli oyuncuların ayakkabınlarını temizleyen ve hatta zaman zaman hocasının arabasını yıkayan genç futbolcu, şimdilerde Premier Lig'in en gözde 10 numaralarından...

Sayısı gittikçe azalan 10 numara pozisyonunun modern temsilcilerinden olan James Maddison, geçen sezon başında Norwich'ten 25 milyon euroya Leicester'a transfer oldu.

Norwich'te Daniel Farke'nin çok iyi uyguladığı ve onları ertesi sezon Premier Lig'e taşıyacak olan 4-2-3-1 formasyonunda klasik bir 10 numaraydı. Hatta bazen, 90'ların baklava orta sahalı 4-4-2'lerindeki efsane 10 numaraları andıran performansları oluyordu.

Tüm sezon sadece 3 maç kaçırdı ve 49 defa sahaya çıktı. Bu 49 maçta 15 gol atıp 11 de asist kaydeden Maddison, Leicester tarihinin o sezona kadarki en pahalı 3. transferi oldu. Bu da onun yeteneklerini anlatan önemli bir detaydı...

Manchester United taraftarıydı

İrlanda kökenli, orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak büyüdü Maddison. Ailesinden etkilenerek Manchester United taraftarı oldu. Hatta çocukken futbol oynadığı zamanlar sürekli Manchester United forması giyerdi.

Şans bu ya, Leicester formasıyla Premier Lig'deki ilk maçına deplasmanda, belki de çocukken hayalini kurduğu Old Trafford Stadı'nda Manchester United'a karşı çıktı. 2016'da Norwich'e transfer olana kadar hep, doğup büyüdüğü kentin takımı Coventry'deydi. Altyapıdaki hocalarından Richard Stevens onu şöyle anlatıyor:

"Kendi yaş grubunun en ufak tefek oyuncusuydu. Bu yüzden fiziksel olarak sürekli diğerleriyle savaşmak, mücadele etmek zorunda kalıyordu. Bu da muhtemelen oyununa bir şeyler ekledi. Daha farklı yönlerini geliştirmesi gerekiyordu. Sahada gösterişli ve kendine güvenen bir tarzı vardı. Futbolu kesinlikle çok seviyordu ve en iyi oyuncu olmak istiyordu."

Kumar krizi yaşadı

Özel hayatında zaman zaman sıkıntılar yaşayan Maddison, geçtiğimiz yıl yaşanan 'kumar krizi'nin ardından şimdilerde biraz daha kontrollü ilerliyor. 24 yaşındaki yıldız, Leicester'ın bu yıl Premier Lig'de gösterdiği müthiş performansa da 6 gol 3 asistlik katkı da bulundu.

Brendan Rodgers'ın 4-1-4-1 formasyonunda tam bir oyun kurucu ve ligin en çok pozisyon üreten orta sahalarından. Ancak İngilizlerin ondan beklentisi daha büyük: Sterling, Rashford, Hudson-Odoi, Sancho, Mount ve Abraham gibi isimlerle birlikte hayalini kurdukları Avrupa ya da Dünya Kupası'nı ülkeye getirmesi! Bakalım başarabilecek mi?

Kaynak: TRT SPOR / Serkan Akkoyun