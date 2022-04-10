Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 16:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT HABER / AA
Adana Demirspor Altay'ı ağırlıyor
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Altay'ı konuk ediyor.
Yeni Adana Stadı'nda saat 16.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor.
Ligde 49 puan ve 6. sırada yer alan Adana Demirspor, galip gelerek Avrupa kupalarına katılma mücadelesini kalan haftalara taşımayı hedefliyor.
29 puanla düşme hattında bulunan Altay ise 3 puan alarak ligde kalma umutlarını sürdürmek istiyor.
Süper Lig'in ilk yarısında İzmir'de oynanan maçı Adana Demirspor 3-1 kazanmıştı
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Etiketler: Adana Demirspor Altay Süper Lig
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