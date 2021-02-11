Abdurrahim Albayrak, Yenibosna'daki ofisinde Galatasaray'ı takip eden basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı, sona eren ara transfer dönemindeki çalışmaları, yeni transferlerin performansı, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci ve yılbaşında havai fişek kazası geçiren Omar Elabdellaoui hakkında görüşlerini dile getirdi.

"Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık"

Albayrak, teknik direktörleri Fatih Terim'in istekleri doğrultusunda kadrolarına yeni isimler dahil ettiklerini belirtti.

"Transferler zor oldu ama alnımızın akıyla çıktık. Mesela Fernandes'in transferi bir rüyaydı, bunu da gerçekleştiren Fatih Terim'dir. Çünkü Fatih hocanın görüştüğü talebesi Rui Costa bu transfere onay verdi. Yoksa almamız çok zor olurdu."

"Galatasaray ileride Muhammed'den çok büyük bir transfer bedeli elde eder"

Albayrak, Mısır'ın Zamalek ekibinden satın alma opsiyonuyla kiraladıkları Mustafa Muhammed'in kaliteli bir futbolcu olduğunu aktardı.

"Mustafa Muhammed'in transferi için bir ay uğraştık. Kulübünde 2-3 kez yönetim değişti. Galatasaray'ı seçtikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok iyi ve değerli bir futbolcu. Geldiğinden beri oynadığı 3 maçta 3 gol attı. Bir an önce 7 gol daha atıp, çocuklarına kavuşmasını diliyorum. Kendisine 'Bir an önce 10 golü tamamla çocuklarını getirelim.' dedim. İnşallah Galatasaray ileride Muhammed'den çok büyük bir transfer bedeli elde eder."

[Fotoğraf: AA]

"Pazarlık yapıyoruz. Çünkü eski dönemler artık yok"

Abdurrahim Albayrak, başta Fernando Muslera ve Emre Akbaba olmak üzere sözleşmesi sezon sonunda tamamlanacak oyuncularıyla görüştüklerini anlattı.

"Pazarlık yapıyoruz. Çünkü eski dönemler artık yok. Bankalar limitinizi 40 milyon avro seviyesine çekmemiz gerektiğini söylüyor. Biz 55 milyon avrolardayız. Eski futbolcularımızın maaşları avro üzerinden olduğu için aradaki farkı kendilerine anlatıyoruz. Artık kulüplerin o paraları ödeme şansı yok. Bu sene 33 milyon avro tribünden hasılat kaybımız var. Bu az bir rakam değil. Kulüpleri gerçekten çok büyük bir tehlike bekliyor. Bunun farkındayız ve futbolcularımıza anlatıyoruz. Ona göre sözleşme uzatmak istiyoruz. Hiçbir bir futbolcumuzdan sorun çıkacağını sanmıyorum. Emre Akbaba ile bir aydır konuşuyorum. Emre Akbaba Galatasaray'ın evladıdır, çocuğudur. Muslera zaten Galatasaray'ın sembolüdür. İnşallah futbolu bıraktıktan sonra Taffarel gibi Galatasaray'da uzun yıllar hizmet eder. Onun ne kadar iyi bir Galatasaraylı olduğunu bütün Türkiye biliyor."

"Falcao için gelen bir transfer teklifi yok"

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı, Kolombiyalı futbolcuları Radamel Falcao için kendilerine herhangi bir transfer teklifinin gelmediğini dile getirdi.

"Falcao bizim ve dünya futbolu için çok önemli bir markadır. Şansız bir dönem geçirdi. Şimdi sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Falcao için bize şu ana kadar gelen bir transfer teklifi yok. Resmi bir teklif olursa bunu önce hocamızla paylaşırız. Sonra yönetim olarak değerlendiririz. Falcao bizim çok değerli bir futbolumuzdur."

Arda Turan'a verilen 2 maçlık ceza

Albayrak, Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun futbolcuları Arda Turan'a verdiği 2 maç men cezasına çok üzüldüğünü söyledi.

"Başka cezalar bekliyoruz, ondan sonra tekrar bir açıklama yaparız. Başımızın tacı olan değerli sağlık çalışanları adı altında derbiye alınanlarla ilgili ne işlem yapılacağını bekliyoruz."

"Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek"

Albayrak, şampiyonluk yarışıyla ilgili soruya yanıtladı.

"Önümüzde çok maç var. İkinci devre yeni başladı. Futbolcular da yorgun düşüyor. Bunun örneği dün oynadığımız kupa maçı. Sakatlıklar olacak... Geniş kadrosu olan ipi göğüsleyecek. İpi göğüsleyen takımın da Galatasaray olmasını diliyorum. Dün akşam şansız bir maç yaşadık. Onu geride bıraktık. İnşallah Kasımpaşa maçıyla tekrar galibiyetlerimize devam edeceğiz."

"Kasımpaşa maçının erkene alınması için başvuru yapacağız"

Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Kasımpaşa'yı konuk edeceklerini hatırlatan Abdurrahim Albayrak, söz konusu saate İstanbul'da yoğun kar yağışının beklendiğini vurguladı.

"Maçın erkene alınması için başvuru yapacağız. Önce Kasımpaşa'daki dostlarımızı arayıp, sonra da federasyona müracaat edeceğiz. Yayıncı kuruşun ne diyeceğini bilmiyorum ama pazar günü şiddetli bir kar yağışı bekleniyor."

UEFA ile yapılan anlaşma

Buluşmada yer alan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer de UEFA ile iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

"2018 yılından beri UEFA anlaşmamıza harfiyen uyarak devam ediyoruz. Diyaloğumuz oldukça iyi durumda. Anlaşmamızın son senesine de geldik. Bir yandan UEFA, federasyon ve bankaların koyduğu tüm kurallara riayet ederek faaliyetlerimizi sürdürmeye, bir yandan da taraftarlarımızın, camiamızın beklentileri karşılamaya çalışıyoruz."

Ara transfer döneminin son günüyle ilgili

"Hayatımda unutmayacağım bir gündü." diye konuşan Albayrak, koronavirüs testi pozitif çıkan Gedson Fernandes'i Türkiye'ye getiriş operasyonunu, "Hem Londra'dan hem de Türkiye'den ambulans uçak kiraladım. Uçak, sabah İstanbul'dan Londra'ya gidecek, futbolcuyu alıp saat 17.00'den önce Türkiye'ye getirecekti. Saat 16.50'de İstanbul'a geldiler. Londra'daki uçak arıza yaptı. Londra'nın üzerinde yoğun bir sis vardı. Buradan giden uçak alıp döndü. Uçak Türkiye'ye indiğinde ben de kuş gibi uçuyordum."

"Mustafa Muhammed transferinde hiç paniklemedik"

Albayrak, Mısır'ın Zamalek Kulübünden satın alma opsiyonuyla 1,5 sezonluğuna kadrolarına kattıkları Mustafa Muhammed'in transferinde tecrübeleri sayesinde büyük ücretler vermediklerini söyledi.

Albayrak, en fazla Muhammed transferinde zorlandıklarını dile getirdi.

"Muhammed transferi yaklaşık 1 ay sürdü. Hocamızın listesindeydi. Çok farklı kulüpler, ünlü ve önemli menajerler devreye girdi. Sıkıntılar yaşadık. Zamanın verdiği tecrübe ve duruşumuz bu transferi bitirmemizi sağladı. Hiç paniklemedik. Heyecanlanıp paniklesek çok daha büyük paralar verebilirdik. Mustafa'yı 1,5 yıllığına kiraladık. Gelecek sezon sonunda 4 milyon dolar yatırdığımızda oyuncu bizim olacak. Mustafa Muhammed'in bu transferini Galatasaray'a Allah'ın bir lütfu olarak görüyorum."

"İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı"

Abdurrahim Albayrak, Fenerbahçe'ye transfer olan milli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin çok iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirtti.

Albayrak, faha önce Fenerbahçe'ye giden Mert Hakan Yandaş ve Vedat Muric'in de kendilerini istediğini aktardı.

"Hiçbir futbolcuya kırgınlığım olmadı ama üzdü. Mert Hakan'ın Vedat Muric'in burada fotoğrafları var ama paylaşmam. Vedat gece saat 02.00'de buradan giderken boynuma sarılıp ağladı. Ancak bunlar olacak. Bütün futbolcuları bir kulüp alamaz. İrfan çok istedi ama verebileceğimiz maksimum parayı verdik. Bunun üzerine çıkamayacağımızı söyledik. Ancak hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık. Görüşmelerimizi sürdürdük. İrfan olmayınca hemen Fernandes'i getirdik. İrfan'ı alsaydık Fernandes'i de getirirdik. Kendisi çok önemli bir futbolcu. Onu Türkiye'ye Fatih hocamız dışında kimse getiremezdi. İrfan'ı gelecek için yatırım olarak düşündük. İrfan Can çok iyi bir Galatasaraylı ancak başka takıma gitmiş oyuncular hakkında fazla konuşmayalım. Fernandes'in Türkiye'ye gelmesi bir rüya. Bunu gerçekleştiren de Rui Costa ile Fatih Terim. Bu rüyayı Fatih Terim gerçekleştirdi. Ben sadece imzaları attım."

Sağlık Bakanı Koca'ya teşekkür

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Albayrak, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sağlıkla ilgili konularda herkesle ilgilendiğini söyledi.

Albayrak, Koca'ya teşekkür etti.

"Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye için büyük bir şans. Gecesini gündüzüne katıyor. Omar için bile beni en az 50 kez aradı. Kendisine ilgisinden dolayı çok teşekkür ediyorum."

"Omar için çok umutluyuz"

Abdurrahim Albayrak, yılbaşı gecesi yaşadığı kaza nedeniyle lisansı çıkarılmayan Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için çok umutlu olduklarını söyledi.

Albayrak, Elabdellaoui'nin bir gözünde görme kaybı olduğunu ancak durumunun iyiye gittiğini anlattı.

"Omar'ı geçen gün kahvaltıya aldım. Galatasaray Kulübünün büyüklüğüne hayran. Durumu şu anda iyi. Bir gözü tamamen iyi. Diğer gözüyle de 30-40 santimetreye kadar olanları görebiliyor. Şimdi ABD'den bir doktor bulduk. Kendisi görüntülü tedavi uygulatıyor. Ya Omar'ı ABD'ye götüreceğiz ya da doktoru buraya getireceğiz. Bu bizim futbolcumuza ve insan sağlığına ne kadar önem verdiğimizin bir göstergesi. Her ne olursa olsun Galatasaray olarak imkanları sonuna kadar zorlayacağız. Kendisi çok mutlu. Çok iyi bir ailesi var. Galatasaray'ı anlata anlata bitiremiyor. Yüzünde herhangi bir iz yok. Bakanlığın vermesi gereken izinleri hazırladık. Kök hücre nakli yapılacak. Biz çok umutluyuz, doktorları da çok umutlu."

Sohbet toplantısında yer alan Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer ise UEFA ile yaptıkları finansal fair play anlaşmasındaki satmadan oyuncu alamama kuralının sezon başındaki transfer döneminde de devam edeceğini kaydetti.

Özer, bu kuralın sezon başı transfer döneminde uygulanmaması için çabaladıklarını aktardı.

"Mayısta sezon bitiyor. Ağustos ayında mali tablolarımızı sunuyoruz. UEFA da ekim-kasım gibi değerlendirip kararını veriyor. Bu son sezonumuz. Normal akışında bu yaz kural devam edecek. Kendi mali durumumuzu anlatıp bu kuralı değiştirebilmek için çabalıyoruz. Sonuç verecek mi bilmiyoruz."