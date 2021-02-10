TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK'nın bugün gerçekleştirilen olağanüstü toplantısında, sarı-kırmızılı futbolcuya 2 resmi müsabakadan men cezasının yanı sıra 13 bin lira para cezası uygulandı.

"Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 10.02.2021 tarih, 47 sayılı ve GALATASARAY A.Ş.’nin başvurusu doğrultusunda yapılan olağanüstü toplantısında almış olduğu karar aşağıda belirtilmiştir. GALATASAY A.Ş. sporcusu ARDA TURAN’ın, 06.02.2021 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."

Arda Turan, Fenerbahçe derbisindeki hakareti gerekçesiyle TFF Hukuk Müşavirliği tarafından PFDK'ye sevk edilmişti.