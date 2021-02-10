Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 17:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kulüpler Birliği'nde Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu
Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yardımcıları belli oldu.
Kulüpler Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç dış ilişkilerden sorumlu başkan yardımcılığı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu sportif işlerden sorumlu başkan yardımcılığı, Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma idari işlerden sorumlu başkan yardımcılığı ve Kasımpaşa Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Fatih Saraç mali işlerden sorumlu başkan yardımcılığına getirildi.
KAMUOYUNU BİLGİLENDİRME pic.twitter.com/QT3mkmV8F0— Kulüpler Birliği (@kulupler) February 10, 2021
Etiketler: Ahmet Ağaoğlu Ali Koç Süper Lig
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