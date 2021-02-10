Alanyaspor'a yarı finali getiren golleri 31. ve penaltıdan 48. dakikada Khouma Babacar, 41. dakikada Salih Uçan kaydetti.

Galatasaray'ın gollerini 83. dakikada Mustafa Muhammed ve 90+4. dakikada Gedson Fernandes attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynandı.

Karşılaşmayı kazanan Aytemiz alanyaspor, yarı finalde Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçının galibi ile karşılaşacak.

Toplam 18 kezle organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım unvanına sahip olan Galatasaray, kupaya bu sezon 5. turdan dahil olmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0'lık skorla eleyerek son 16 turuna yükseldi. Bu turda Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile eşleşen Galatasaray, deplasmanda normal süresi 0-0, uzatmaları 1-1 biten maçta seri penaltı atışlarını 7-6 alarak çeyrek finalist olmuştu.

Aytemiz Alanyaspor ise 5. turda TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Süper Lig temsilcilerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşan Akdeniz temsilcisi, rakibini 4-1'lik skorla kupa dışına itti ve çeyrek finale adını yazdırmıştı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

24. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Davidson, meşin yuvarlağı yerden altıpasa gönderdi. Hiç kimsenin dokunamadığı top ters köşedeki Efecan Karaca'ya geldi. Bu oyuncu, pasını yakınında olan ve açısı daha iyi olan Salih Uçan'a çıkardı. Salih'in şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

GOL - 31. dakikada Marafona'nın uzun degajını kontrol eden Babacar, ceza sahasında Marcao ile karşı karşıya kaldı. Çalımını atan Babacar top filelere göndermeyi başardı. 0-1

[Fotoğraf: İHA]

33. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında penaltı noktası civarında bekletmeden şutunu çeken Mustafa Muhammed, topu ters kanattan auta attı.

GOL - 41. dakikada Davidson ile hızlı hücum geliştiren konuk ekip, rakibini 3'e 3 yakaladı. Davidson sağdan gelen Salih Uçan'a pasını attı. Salih'in yerden sert şutu filelerle buluştu. 0-2

Müsabakanın ilk yarısını konuk takım 2-0 öne bitirdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

PENALTI - 47. dakikada Alanyaspor'da Tayfır Bingöl Marcao'un müdahalesiyle yerde kaldı, hakem Abdulkadir Bitigen penaltı düdüğünü çaldı.

GOL - 48. dakikada topun başına geçen Babacar penaltı vuruşunu filelere gönderdi. 0-3

[Fotoğraf: DepoPhotos]

64. dakikada Belhanda'nın ara pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda buluşan Mustafa Muhammed, bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Marafona'yı geçen meşin yuvarlak uzak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

70. dakikada Yedlin'in sağdan ortasında arka direkte yükselen Onyekuru'nun kafayla vurduğu top önce kaleci Marafona'ya sonra da yan direğe çarparak oyuna döndü. Pozisyonun devamında savunma topu kornere gönderdi.

74. dakikada sağdan ceza sahasına giren Yedlin'in pasıyla buluşan Emre Kılınç'ın vuruşunu kaleci Marafona çıkardı. Dönen topu önünde bulun Onyekuru bir kez daha kaleyi denedi ancak yine Marafona meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL - 83. dakikada Gedson'un sert şutunu Marafona çıkarırken top Mostafa'nın önünde kaldı. Mısırlı oyuncu topu ağlara göndermeyi başardı. 1-3

GOL - 90+4. dakikada sarı-kırmızılı ekip 1 gol daha buldu. Emre Akbaba'nın sağdan ortaladığı topa arka direkte yükselen Mustafa Muhammed kafayla vurdu. Uzak direkten dönen topu tamamlayan Gedson Fernandes fileleri havalandırdı. 2-3.

Tek maç eleme usulüne göre oynanan çeyrek finalde Galatasaray'ı kupa dışına iten Alanyaspor, yarı finalist oldu.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Mehmet Kısal, Mustafa Savranlar

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Emre Taşdemir (Dk. 46 Ömer Bayram), Taylan Antalyalı (Dk. 46 Etebo), Emre Kılınç (Dk. 84 Emre Akbaba), Belhanda (Dk. 66 Gedson Fernandes), Babel (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Onyekuru, Mustafa Muhammed

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Tayfur Bingöl, Caulker, Fatih Aksoy, Moubandje, Umut Güneş (Dk. 67 Ceyhun Gülselam), Berkan İsmail Kutlu, Salih Uçan (Dk. 76 Siopis), Efecan Karaca (Dk. 82 Adam Bareiro), Davidson (Dk. 82 Kadzior), Babacar (Dk. 76 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 31 ve 48 (penaltıdan) Khouma Babacar, Dk. 41 Salih Uçan, (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 83 Mustafa Muhammed, Dk. 90+4 Gedson Fernandes (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 79 Mustafa Pektemek, Dk. 80 Siopis, Dk. 86 Fatih Aksoy (Aytemiz Alanyaspor), Dk. 90+2 Marcao (Galatasaray)