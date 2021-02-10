Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımda yaşanan Covid-19 vakaları gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile bugün oynanacak 19. hafta erteleme maçı ile 27. haftada Ziraat Bankkart ve 28. haftada Solhanspor ile yapılacak müsabakalar tehir edildi.

Açıklamada, Fenerbahçe HDI Sigorta'nın teknik ve idari heyeti ile oyuncularına "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.