Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, İrfan Can Kahveci transferinin detaylarını açıkladı. Göksel Gümüşdağ, Milliyet Gazetesi'ne konuştu.

"Ali Koç ile üç kez görüştük. Fatih Terim de İrfan Can Kahveci'yi çok istedi. Ali Koç’un üçüncü ziyareti tam 6 saat sürdü. Çok sıkı pazarlık yaptık. Galatasaray Başkanı Sayın Cengiz, ortada 10 milyon avro olmadığını söylemiş."

"7 milyon euro nakit, şampiyon olursa 1 milyon euro daha"

Gümüşdağ, transferin detaylarıyla ilgili de bilgi verdi.

"7 milyon euro nakit ile Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci'nin bonservislerini aldık. İrfan'ın yurt dışına satışından da yüzde 20 net pay içinde anlaştık. Fenerbahçe şampiyon olursa 1 milyon euro daha alacağız. Çok dikkatli hesap yapmak durumundayım. Toplarsanız 10 milyon eurodan fazla ediyor. Sayın Cengiz'e de anlattım. Ben bırakırsam borç beni bırakmaz. İrfan Can satışıyla birlikte bilanço tamamen pozifite dönüştü."

Fenerbahçe'nin yeni transferi İrfan Can Kahveci bu sezon Süper Lig'de çıktığı 18 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Milli futbolcu, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta 3 gol, 1 asistlik bir katkı sağladı.