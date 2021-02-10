Serie A lideri Milan, iç transfer çalışmalarına hız verdi. İtalyan ekibi, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Zlatan Ibrahimovic ile masaya oturacak.

İngiliz basınına göre 39 yaşındaki futbolcuya 2 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Milan teknik direktörü Stefano Pioli de Zlatan Ibrahimovic'in önemine dikkat çekmişti.

39 yaşındaki futbolcunun her zaman üst düzey bir oyun ortaya koyduğunu belirten Pioli, ''Sürekli gol atıyor ve bu takımda olmaktan dolayı çok mutlu'' demişti.

İlerleyen yaşına rağmen genç futbolculara taş çıkartan Zlatan Ibrahimovic, İtalyan ekibinde gösterdiği performansla tüm futbolseverlerin takdirini kazanmaya devam ediyor.

Son olarak ligde Crotone'ye karşı kazanılan 4-0'lık maçta iki kez fileleri sarsan İsveçli yıldız, kulüpler bazında kariyerindeki 500'üncü golünü atmıştı.

Bu sezon Milan formasıyla 17 resmi maça çıkan tecrübeli futbolcu, 16 kez fileleri sarsıp 2 de gol pası verdi.