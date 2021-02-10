Haber Giriş: 10 Şubat 2021 Çarşamba 16:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mauricio Lemos PFDK'ya sevk edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe'nin Uruguaylı futbolcusu Mauricio Lemos'u tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti
TFF'den yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takımın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Medipol Başakşehir ile oynadığı maçta kırmızı kart gören Lemos'un, kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Etiketler: Fenerbahçe
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