Alman basınında yer alan haberlere göre, Klopp’un annesi Elisabeth Klopp 81 yaşında Baden-Württemberg eyaletinin Glatten kentinde yaşamını yitirdi.

Haberlerde, Jürgen Klopp’un Alman hükümetinin aldığı Covid-19 tedbirleri sebebiyle ülkeye giremediği için annesinin cenaze törenine katılmayacağı belirtildi.

Klopp, Schwarzwaelder Bote adlı yerel gazeteye yaptığı açıklamada, Covid-19 tedbirleri kapsamında Alman hükümetinin yürürlüğe koyduğu ülkeye giriş yasağı ve karantina düzenlemeleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacağından dolayı üzgün olduğunu belirterek, koşullar izin verdiğinde annesi için çok güzel ve ona layık bir anma törenin düzenleneceğini kaydetti.

Alman hükümeti geçen hafta, mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan Covid-19 türlerinin yoğun görüldüğü 7 ülkeden gelen yolcuların ülkeye girişini 17 Şubat’a kadar yasaklama kararı almış ve bu listede İngiltere’ye de yer vermişti.