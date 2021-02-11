Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 15:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Formula 1 Barcelona'da seyircili yapılacak
Formula 1 ve MotoGP yarışları Barcelona pistinde, seyircili yapılacak. Bilet satışlarına bugün başlandı.
Barcelona pisti için kritik bir karara imza atıldı. Bu sezon hem Formula 1, hem de Motogp yarışlarına ev sahipliği yapacak olan pistte, mücadelelerin seyircili düzenlenmesi kararı alındı.
Formula 1 İspanya Grand Prix'i 7-9 Mayıs, MotoGP Katalonya yarışı ise 4-6 Haziran'da düzenlenecek.
Satışa çıkan biletlerin fiyatlarında yarı yarıya indirime gidildi. Yarışmalarda sadece belirli tribünlere seyirci alınacak. Pist yönetimi, biletlerin sosyal mesafe kurallarına göre satışa sunulacağını açıkladı.
Etiketler: Formula 1
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