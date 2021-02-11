Barcelona pisti için kritik bir karara imza atıldı. Bu sezon hem Formula 1, hem de Motogp yarışlarına ev sahipliği yapacak olan pistte, mücadelelerin seyircili düzenlenmesi kararı alındı.

Formula 1 İspanya Grand Prix'i 7-9 Mayıs, MotoGP Katalonya yarışı ise 4-6 Haziran'da düzenlenecek.

Satışa çıkan biletlerin fiyatlarında yarı yarıya indirime gidildi. Yarışmalarda sadece belirli tribünlere seyirci alınacak. Pist yönetimi, biletlerin sosyal mesafe kurallarına göre satışa sunulacağını açıkladı.