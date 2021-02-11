Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk yarışından transfere birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum"

Milliyet Gazetesine konuşan Çebi, Sergen Yalçın ile yola devam edeceklerini söyledi.

"Şampiyon olacağımıza inanıyorum. Bu inancı takımda da görüyorum. Hocamız ne zaman isterse, sözleşmesini uzatırız. Hocamız şu anda tamamen şampiyonluğa konsantre olmuş durumda. Yani sözleşme için çok da doğru bir zaman değil. Yeter ki istesin, gelsin uzatırız."

Çebi, oyunuyla beğeni toplayan Rosier'in takımda kalmasını istediklerini belirtti.

"Ghezzal ve Montero’yu da takımımızda tutmak istiyoruz. Yönetim olarak görüşmelerimizi sürdürüyoruz."

Atiba Hutchinson ve Josef de Souza’dan da övgüyle söz eden Beşiktaş Başkanı, genç kaleciler Ersin ve Utku'ya güvenlerinin sonsuz olduğunun altını çizdi.

Kulüpler Birliği başkanlığına seçilen Ahmet Nur Çebi, "Birlik olarak Merkez Hakem Kurulu Başkanı ile bir araya gelip, hakem ve VAR konusunu masaya yatıracağız. Bu konuda herkes dertli, çözüm şart” dedi.