Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 18:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Abdullah Avcı'dan Ahmet Suat Özyazıcı'ya ziyaret
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımın efsanevi teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'yı ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Avcı'nın Ahmet Suat Özyazıcı'yı evinde ziyaret etti.
"Ahmet Suat Özyazıcı'nın ailesinin de yer aldığı ziyarette, teknik direktörümüz Abdullah Avcı efsane teknik direktörümüze sağlıklı bir ömür diledi. Özyazıcı ailesi de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teknik direktörümüz Abdullah Avcı'ya başarılar diledi.''
Teknik Direktörümüz Abdullah Avcı’dan efsane Teknik Direktörümüz Ahmet Suat Özyazıcı’ya ziyaret— Trabzonspor (@Trabzonspor) December 3, 2020
Detaylar https://t.co/2MUdCD5O2n pic.twitter.com/BD0qNYtPhG
Etiketler: Trabzonspor Abdullah Avcı
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