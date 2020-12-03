Koronavirüs testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yokluğunda takımın başında yardımcı antrenör Bülent Albayrak görev yaptı.

Karşılaşmada ilk yarı, 0-0'lık eşitlik ile geçildi. İkinci yarının 75. dakikasında Villarreal, Samuel Chukwueze ile 1-0 öne geçti.

Maçın kalan bölümünde başka gol olmadı ve konuk ekip sahadan 1-0 galip ayrıldı. Böylece 6 puanı bulunan Sivasspor, gruptan çıkma şansını son maça taşıdı.

Grubun diğer maçında ise Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile İsrail ekibi Maccabi Tel-Aviv 1-1 berabere kaldı.

Sivasspor son hafta maçında 8 puanı olan Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda yenerse ikinci tura yükselecek.

Puanını 13'e çıkaran Villarreal grup liderliğini garantiledi. Bir puanı bulunan Karabağ ise prestij için sahaya çıkacak.

Maç G B M A Y Puan Villarreal 5 4 1 0 14 5 13 Maccabi Tel-Aviv 5 2 2 1 5 7 8 Demir Grup Sivasspor 5 2 0 3 9 10 6 Karabağ 5 0 0 5 4 10 1



İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı.

8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı.

19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

GOL - 75. dakikada Costa'nın ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topu Chukwueze bomboş bir şekilde ağlara gönderdi. 0-1

84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti.

85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi.

Karşılaşma Villarreal'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Duje Strukan, Goran Perica, Alen Jaksic

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara, Ziya Erdal, Cofie (Dk. 82 Claudemir), Fajr, Yasin Öztekin, Robin Yalçın (Dk. 77 Kone), Gradel, Yatabare (Dk. 80 Ninga)

Villarreal: Rulli, Costa (Dk. 77 Estupinan), Mori, Foyth, Pena, Baena (Dk. 68 Parejo) , İborra, Coquelin (Dk. 68 Trigueros), Nino, Chukwueze (Dk. 77 Moreno), Kubo (Dk. 58 Pino)

Gol: Dk. 75 Chukwueze (Villarreal)

Sarı kartlar: Dk. 60 Fajr, Dk. 79 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Pena (Villarreal)