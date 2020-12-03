Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 23-14 önde kapatan Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 45-32 üstün gitti.

İkinci devreye iyi başlayan Zenit, üçüncü çeyrekte 53-53 beraberliği yakalasa da son çeyrekte toparlanan Fenerbahçe Beko karşılaşmayı 73-65 kazandı.

Sarı-lacivertli ekipte Jan Vesely 17, Danilo Barthel 15 sayıyla oynadı.

Ev sahibi takımda Kevin Pangos 16, Will Thomas 10 sayıyla maçı tamamladı.

Fenerbahçe Beko, ligde bu sezon 5. galibiyetini elde ederken Zenit ise 3. yenilgisini aldı.

İlk çeyrek sonucu: Zenit 11-19 Fenerbahçe Beko

İlk yarı sonucu: Zenit 32-45 Fenerbahçe Beko

Üçüncü çeyrek sonucu: Zenit 53-53 Fenerbahçe Beko

Maç sonucu: Zenit 65-73 Fenerbahçe Beko

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yapamayan sarı-lacivertli ekip, geride kalan 12 müsabakada 5 galibiyet alırken, 7 kez de mağlup oldu.

Öte yandan Fenerbahçe Beko ile Zenit, THY Avrupa Ligi'nde 3. kez karşı karşıya geldi. Geçen sezon oynanan karşılaşmalarda iki takım da deplasman maçlarını kazanarak birer galibiyet elde etti.﻿