Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maça bordo-mavili ekip Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Vitor Hugo, Edgar Ie, Marlon Rodrigues Xavier, Flavio Medeiros, Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban ve Jorge Djaniny ilk 11'i ile çıktı.

Karadeniz temsilcisinin yedek kulübesinde Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Kamil Ahmet Çörekçi, Lewis Baker, Yusuf Sarı, Safa Kınalı ile Benik Afobe yer aldı.

Abdullah Avcı, Süper Lig'de son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Gençlerbirliği maçının 11'inde değişikliğe gitmedi.

UEFA heyeti maçı izledi

29 Mayıs'ta Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nı denetlemek için İstanbul'da bulunan UEFA heyeti de karşılaşmayı izledi.

Statta incelemelerde bulunmak için bu hafta İstanbul'da bulunan UEFA heyeti, Süper Kupa maçını da takip etti ve kontrollerini gerçekleştirdi.

Kar yağışı etkili oldu

Müsabakanın başında kar yağışı etkili oldu.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın başladığı sıralarda hava sıcaklığı 2 derece olarak ölçüldü. Stada yapılan yeni rüzgar bariyerleri sayesinde rüzgarın etkisinin kırıldığı görüldü.