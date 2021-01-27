Karşılaşmanın 47. dakikasında Trabzonspor'u 1-0 öne geçiren golü Djaniny kaydetti.

58. dakikada Medipol Başakşehir'de Demba Ba'nın kullandığı penaltı sonra skor eşitlendi.

Mücadelenin 73. dakikasında Alexandru Epureanu ikinci sarıdan kırmızı kart görerek Medipol Başakşehir'i 10 kişi bıraktı.

85. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Ekuban bordo mavili takımı 2-1 öne geçiren golü atarak maçın skorunu belirledi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetti.

TFF'nin 2006'dan bu yana düzenlediği ve eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında oynanan organizasyon, bir önceki sezonun Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası kazananı Trabzonspor'un mücadelesine sahne oldu.

Trabzonspor ikinci, Medipol Başakşehir ilk kez oynadı

Trabzonspor TFF Süper Kupa'da ikinci, Medipol Başakşehir ise ilk kez mücadele etti. Bordo-mavili takım, 2010 yılında Süper Kupa maçında Bursaspor ile karşı karşıya gelmişti.

Yine Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazanan Trabzonspor, kupayı müzesine götürmüştü.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

6. dakikada Ekuban'ın ceza sahası yayı gerisinden şutunda savunmanın müdahale ettiği top kornere gitti.

16. dakikada Deniz Türüç'ün soldan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Fernandes, kafayla vurduğu topu üstten auta gönderdi.

22. dakikada Berat Özdemir'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Mert Günok, yatarak yerden sağına gelen meşin yuvarlağın sahibi oldu.

25. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda kaleci Mert üzerine gelen topu güçlükle çeldi.

37. dakikada Deniz Türüç'ün pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Demba Ba'nın çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

38. dakikada Ekuban'ın pasıyla ceza sahasına giren Djaniny sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Mert, sağına uzanarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 47. dakikada Sağ kanattan Serkan'ın ortasına Ponck ters bir vuruş yaptı yükselen topa Djaniny kafayı vurup takımını 1-0 öne geçirdi.

PENALTI - 56. dakikada Yaşar Kemal Uğurlu, VAR incelemesinin ardından topun Edgar'ın eline çarptığına karar verip beyaz noktayı gösterdi.

GOL - 58. dakikada Demba Ba penaltıdan topu ağlara göndererek skora tekrar dengeyi getirdi. 1-1

KIRMIZI KART - 73. dakikada Başakşehir'de Epureanu yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

GOL - 85. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Djaniny'nin pasında savunma arkasında topla buluşan Ekuban kaleciden topu kurtarıp ağlara göndererek takımını öne geçirdi. 1-2

Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazanarak, Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine götürdü.

Stat: Atatürk Olimpiyat.

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Serkan Çimen.

VAR Hakemleri: Abdulkadir Bitigen, Zorbay Küçük, Serkan Olguncan.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ömer Ali Şahiner, Carlos Poncuk, Alexandru Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Azubuike Okechukwu (Dk. 55 Enzo Crivelli), Deniz Türüç (Dk. 90+3 Fredrik Gulbrandsen), Danijel Aleksic, Junior Fernandes (Dk. 75 Leo Duarte), Demba Ba.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon Rodrigues Xavier, Abdulkadir Parmak (Dk. 45+3 Lewis Baker), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 77 Yusuf Sarı), Caleb Ekuban (Dk. 90+3 Benik Afobe), Anthony Nwakaeme, Jorge Djaniny (Dk. 90+3 Majid Hossseini).

Sarı kartlar: Dk. 28 Alexandru Epureanu, Dk. 88 Deniz Türüç, Dk. 88 Enzo Crivelli, Dk. 90+3 Demba Ba (Medipol Başakşehir), Dk. 57 Edgar Ie, Dk. 90+12 Marlon, Dk. 90+13 Berat Özdemir (Trabzonspor)

Goller: Dk. 47 Jorge Djaniny, Dk. 85 Caleb Ekuban (Trabzonspor), Dk. 58 Demba Ba (penaltıdan) (Medipol Başakşehir)

Kırmızı kartlar: Dk. 73 Alexandru Epureanu (Medipol Başakşehir)