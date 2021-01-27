Galatasaray, forvet transferini bitirmek üzere. Sarı kırmızılıların, Fatih Terim’in kadrosunda görmek istediği Mostafa Mohamed’i renklerine bağlamaya çok yakın olduğu ifade edildi.

Galatasaray’ın, Mısır'ın Zamalek kulübü ile 23 yaşındaki futbolcunun transferinde anlaşma noktasına geldiği belirtildi.

Sarı kırmızılı yönetim, Mohamed’i 1 buçuk yıllığına kiralayacak. Yapılan anlaşmaya göre Mısırlı futbolcunun satın alma opsiyonu da Galatasaray’da olacak.

Detayların çözülmesinin ardından Galatasaray’ın bu transferi resmi olarak açıklaması bekleniyor. Zamalek forması ile 53 maçta çıkan Mostafa Mohamed, 19 gol attı ve 4 asist yaptı.

Deandre Yedlin’e imza attırılacak

Diğer yandan Galatasaray sağ bek transferini de bitiriyor. Omar Elabdelloui’den bu sezon yararlanmayacak olan sarı kırmızılılılar, De Andre Yedlin’i kadrosuna katacak.

Yönetim, Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Yedlin’e devre arasında imza attıracak.

Galatasaray’ın, İngiliz kulübü ile yaptığı görüşmede 27 yaşındaki oyuncu için fesih bedeli ödemeyeceği belirtildi.

Kariyerinde Sunderland ve Tottenham formaları da giyen Yedlin, bu sezon Newcastle ile 6 lig maçına çıktı. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olan oyuncu, gol ya da asist katkısı yapamadı.