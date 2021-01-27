Koronavirüs salgını nedeniyle geçen sezon düşmenin kaldırıldığı ve 21 takımın mücadele ettiği Süper Lig'de ilk yarı geride kaldı.

Sezonun ilk yarısını takımlar koronavirüs vakaları ve fikstür sıkışıklığının yanı sıra teknik adam değişiklikleri anlamında da hareketli geçirdi. Ligde mücadele eden takımların çoğunda ilk yarıda teknik direktör değişikliğine gidildi.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor, Gaziantep FK, Gençlerbirliği, Göztepe, Hes Kablo Kayserispor, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Trabzonspor ve Yukatel Denizlispor'da sezona başlanan teknik direktörlerle yollar ayrıldı.

Erzurum temsilcisinde Mehmet Özdilek ile girilen sezonda Hüseyin Çimşir ve Mesut Bakkal görev yaptı. Rize ekibinde Stjepan Tomas-Marius Sumudica değişikliği yaşanırken, Antalyaspor'da Tamer Tuna yerini Ersun Yanal'a bıraktı.

İyi bir sezon geçiren Gaziantep FK'de Rumen teknik adam Sumudica ile yaşanan sözleşme krizi ayrılık getirdi. Gaziantep temsilcisinde Sumudica'nın yerine Portekizli teknik adam Ricardo Sa Pinto göreve getirildi.

Türk futboluna kazandırdığı genç futbolcularla dikkati çeken ve sezona genç teknik adam Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde ise beklenen çıkış yakalanamadı. Nobre, görevini Mustafa Kaplan'a devretti.

Bir başka genç çalıştırıcının görev yaptığı Göztepe'de de beklentiler karşılanamayınca teknik adam değişikliğine gidildi. İzmir temsilcisinde yolların ayrıldığı İlhan Palut'un yerine Ünal Karaman göreve başladı.

Son yıllarda birçok teknik adam değişikliğiyle gündeme gelen Hes Kablo Kayserispor, ilk yarıda 3 farklı teknik direktörle çalıştı. Kayseri temsilcisinde sezona başlanan Bayram Bektaş ve sonrasında göreve getirilen Samet Aybaba ile yollar kısa sürede ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, son olarak Rumen çalıştırıcı Dan Petrescu'ya emanet edildi.

İlk yarıda üç farklı teknik direktörle çalışan üçüncü takım Kasımpaşa oldu. Lacivert-beyazlılarda sezona başlanan Mehmet Altıparmak ile yolların ayrılmasının ardından göreve İrfan Buz getirildi. Ancak Buz da yaklaşık 10 gün sonra görevinden ayrıldı. İrfan Buz'un ardından bu kez temmuz ayında görevden ayrılan Fuat Çapa ile sözleşme imzalandı.

Sezona MKE Ankaragücü'nün başında giren Fuat Çapa'nın yerine ise başkent temsilcisinde Mustafa Dalcı göreve getirildi.

Geçen sezon şampiyonluğu son haftalarda kaybeden ancak Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor'da İngiliz teknik adam Eddie Newton ile yola çıkıldı. Newton, Karadeniz temsilcisinde beklentilerin uzağında kalınca görevini Abdullah Avcı'ya bırakmak zorunda kaldı.

Teknik adam değişikliğine giden bir diğer takım ise Yukatel Denizlispor oldu. Ekonomik sıkıntıların yanı sıra sportif olarak da başarının yakalanamadığı Ege temsilcisinde Robert Prosinecki ile başlanan sezona Yalçın Koşukavak ile devam ediliyor.

On takımda değişiklik yaşanmadı

Süper Lig'de 10 takımda sezona başlanan teknik direktörlerle yola devam ediliyor.

Atakaş Hatayspor'da Ömer Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor'da Çağdaş Atan, Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, Demir Grup Sivasspor'da Rıza Çalımbay, Fatih Karagümrük'te Şenol Can, Fenerbahçe'de Erol Bulut, Galatasaray'da Fatih Terim, İttifak Holding Konyaspor'da İsmail Kartal, Medipol Başakşehir'de Okan Buruk, Yeni Malatyaspor'da ise Hamza Hamzaoğlu, ligin ilk yarısında koltuklarını korudu.

İlk yarıdaki teknik adam değişiklikleri

Süper Lig'in ilk yarısında teknik adam değişikliğine giden takımlar ve görev yapan teknik direktörler şöyle: