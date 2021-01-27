Sakatlığı nedeniyle iki maç kaçıran Nordfeldt, 18 karşılaşmada 90'ar dakika görev yaptı. 1620 dakika ile kırmızı-siyahlı ekibin en istikrarlısı olan İsveçli kaleciyi, yine 18'er maça çıkan Daniel Candeias ve Piris da Motta takip etti.

Dörder golle takım en golcü oyuncuları olan iki isimden Portekizli Candeias 1576, Paraguaylı orta saha Piris da Motta 1566 dakika sahada kaldı.

Gençlerbirliği'nde stoper Zargo Toure (1530 dakika) ve sol bek Pierre-Yves Polomat (1414 dakika) da en fazla görev yapan futbolcular arasında yer aldı.

Altyapıdan 12 futbolcu görev yaptı

Başkent ekibinde sezonun ilk devresinde 26 oyuncu forma giydi. Bunların 12'sini Gençlerbirliği'nin altyapısından çıkan oyuncular oluşturdu.

Beştepe'de yetişen Arda Kızıldağ, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Halil İbrahim Pehlivan, Ömürcan Artan, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Gökhan Altıparmak, Übeyd Adıyaman, Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert ve Abdullah Şahindere, sezonun ilk devresinde şans buldu.

Başarılı performansıyla dikkati çeken Berat Ayberk Özdemir, Trabzonspor'a transfer oldu.

Genç futbolculardan Ömürcan Artan, Übeyd Adıyaman, Mustafa Hüseyin Seyhan, Metehan Mert ve Abdullah Şahindere, ilk kez Süper Lig'de forma giydi.

İlk devreyi 18. sırada bitirdi

Sezona ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, ilk 7 maçında 5 puan alabildi.

Bunun üzerine yönetim Nobre ile yolları ayırırken, kırmızı-siyahlı ekibi birçok kez çalıştıran sportif direktör Mustafa Kaplan'ı teknik direktörlük görevine getirdi.

Kaplan yönetiminde ilk 2 maçını kaybeden Gençlerbirliği, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 14 puan (4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet) toplayarak çıkışa geçti. Bu performansını sürdüremeyen başkent temsilcisi, ilk devrenin son 4 haftasında oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de 20 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, ilk devreyi 19 puanla 18. sırada bitirdi. Kırmızı-siyahlı ekip, galibiyetlerin 3'ünü evinde, 2'sini ise dış sahada aldı.

Başkent ekibinin kalesi düştü

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında en fazla gol yiyen takım oldu.

Kırmızı-siyahlı takım, 20 maçta kalesinde 40 gole engel olamadı. Bu gollerin 15'ini son 4 haftada yiyen başkent temsilcisi, sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi.

Gençlerbirliği, en farklı mağlubiyetini 18. haftada Galatasaray deplasmanında 6-0'lık skorla yaşadı. Nordfeldt'in yokluğunda ilk Süper Lig maçına çıkan genç kaleci Übeyd Adıyaman, kötü bir gün geçirdi.

Stancu ve Sio birer golde kaldı

Gençlerbirliği, sezonun ilk devresinde rakip fileleri 20 kez havalandırdı. Son 5 golün 4'ünü penaltıdan Paraguaylı Piris da Motta kaydetti.

Portekizli kanat oyuncusu Candeias da takımına 4 golle katkı sağlarken, golcüler Bogdan Stancu ve Giovanni Sio birer golde kaldı.

49 sarı, 2 kırmızı kart çıktı

Gençlerbirliği, sezonun ilk yarısında 49 sarı, 2 kırmızı kart gördü.

Mattias Johansson, Medipol Başakşehir, genç futbolcu Gökhan Altıparmak ise MKE Ankaragücü maçında kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Genel menajerlik görevine yeniden Cem Onuk getirildi

İlk yarıyı küme düşme hattında tamamlayan Gençlerbirliği'nde genel menajerlik görevine Cem Onuk getirildi.

Başkent ekibi, kırmızı-siyahlı takımda daha önce uzun yıllar genel menajer olarak çalışan Cem Onuk'un yeniden aynı göreve getirildiğini duyurdu.

Futbolcuların ilk yarı raporu

Gençlerbirliği'nde futbolcuların ilk yarı istatistikleri ise şöyle: