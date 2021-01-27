Kupa çeyrek finalinde, Milano derbisinde ezeli rakipler Inter ve Milan, Giuseppe Meazza Stadı'nda karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısının 31. dakikasında konuk Milan, İsveçli yıldız golcüsü Zlatan İbrahimovic'in ayağından bulduğu golle 0-1 öne geçti.

İlk yarının son anlarında Milan'da İbrahimovic ile Inter'in golcüsü Romelu Lukaku sert şekilde tartışınca maçın hakemi Paolo Valeri, iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.

Karşılaşmada ilk yarı Milan'ın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarının 58. dakikasında Zlatan İbrahimovic, rakibine yaptığı faul sebebiyle ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımı Milan’ı sahada 10 kişi bıraktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Kırmızı-siyahlı takımın bir kişi eksik kalmasından sonra Inter, ataklarını artırdı. 70. dakikada Leao'nun Interli Barella'ya yaptığı harekete hakem Valeri, VAR yardımıyla penaltı kararı verdi. 71. dakikada penaltı atışını gole çeviren Romelu Lukaku, skorda dengeyi sağladı.

76. dakikada maçın hakemi Valeri sakatlık geçirince yerini dördüncü hakem Daniele Chiffi'ye bıraktı.

Inter, son anlarda Milan kalesinde fırsatlar yakalasa da kırmızı-siyahlıların Rumen kalecisi Tatarusanu gole izin vermedi.

Mavi-siyahlılar, aradığı golü 90+7. dakikada Christian Eriksen ile serbest vuruştan buldu ve maçın bitimine az bir süre kala 2-1 öne geçti.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Derbide ezeli rakibi Milan'ı 2-1 yenerek kupada yarı finale yükselen Inter, yarı finalde Juventus-Spal eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu arada, Milan'da top koşturan mili futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise Covid-19 olduğu için bu maçın kadrosunda yer almadı.

İtalya Kupası çeyrek finalinde bugün Atalanta-Lazio ve Juventus-Spal, yarın da Napoli-Spezia maçları oynanacak.