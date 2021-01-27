Transferi uzun süre konuşulan 32 yaşındaki oyuncunun imza töreni saat 15.00'te başladı. İmza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.

Mesut Özil ailesiyle geldi

Mesut Özil, eşi Amine Gülşe ve çocuğuyla birlikte tören alanına giriş yaparken, basın mensupları bu duruma yoğun ilgi gösterdi. Özil çocuğu ve eşiyle daha sonra basın mensuplarına poz verdi.

[Fotoğraf: AA]

İmza törenine rekor katılım

Mesut Özil’in imza törenine basın mensuplarından rekor sayıda katılım geldi. 150’ye yakın yerli ve yabancı gazeteci imza törenine katılırken, ayrıca toplantı 30 kamerayla da takip ediliyor.

Ali Koç'un konuşmasının satırbaşları..

''Mesut'un gelişi ile birlikte taraftarımız coşkusunu bizimle paylaştı. Mesut'un da ailemize katılımıyla beraber nice başarılarımız olacaktır. Sizlerde biliyorsunuz Mesut sık sık Fenerbahçe sevgisini dile getirdi. Biz bu transferin başlangıç gününü Mesut'un düğün günü olarak alıyoruz. 7 Haziran 2019... O gün sayın Acun Ilıcalı bir tweet attı ve 'İnşallah vatan hasretin sona erer Mesut' dedi. Bir yaz günü Acun bana 'Başkan Mesut'un sözleşmesi gelecek yaz bitiyor. Onu Fenerbahçe'ye kazandıralım, ben bu konuya sıcağım' dedi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

"Mesut için bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor"

"Londra'da Arsenal'in önemli transferlerinin yapıldığı, bir dostumuzun evinde Mesut, Mutlu (Özil) ve Erkut (Söğüt) görüştük ve Mesut o gün 'Maddi olarak bir beklentim yok' dedi. İşte o zaman geri dönüşü olmayan bir yola girdik. Sonrasında burada huzurlarınıza geldik. Fenerbahçe gerçekleşmesi rüya olarak görünen bir transferi daha gerçekleştirdi.Kendisi bu konunun konuşulmasını çok sevmese de bu transferin gerçekleşmesinde büyük emeği ve hizmeti olan Acun Ilıcalı'ya bir kez daha teşekkür ediyorum. Mesut için bugün balayı bitiyor ve artık iş başlıyor. Takım arkadaşlarıyla adaptasyon sürecini hızla atlatacağına inanıyorum."

[Fotoğraf: AA]

Emre Belözoğlu: Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum

Emre Belözoğlu'nun konuşmasınını satırbaşları...

"Başkanımızdan sonra konuşmak kolay olmuyor. Renklerine bağlı olduğu Fenerbahçe'ye hoş geldin diyorum Mesut'a. Mesut, hepimiz için güzel bir rüyaydı; onun için de çocukluk hayaliydi. Ne mutlu ki Mesut gibi güzel bir insan bugün Fenerbahçeli olacak. Ben eşine de çok teşekkür ediyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde büyük emeği var."

Mesut Özil: Fenerbahçe için rüyaydı, benim için hayal

Mesut Özil'in konuşmasının satırbaşları...

"Öncelikle herkesi selamlıyorum. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü çok heyecanlıyım. Fenerbahçe için rüyaydı, benim için hayal. Burada olduğum için çok mutluyum. Herkese teşekkür ediyorum."