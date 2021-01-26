Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 22:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kostas Mitroglou'nun yeni takımı Aris
Yunanistan Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Aris, Kostas Mitroglou'nu renklerine bağladı.
Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.
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