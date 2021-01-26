Yunan ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 32 yaşındaki golcü futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Olympique Marsilya'nın kadrosunda yer alan Yunan futbolcu, son iki sezonda Galatasaray ve Hollanda'nın PSV Eindhoven takımlarında kiralık olarak forma giymişti.