Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, teknik direktör Erol Bulut'un vazgeçemediği isimlerin başında geliyor.

Brezilyalı oyuncu, son 44 günde 9 maça çıktı. 33 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmaların tamamında 90 dakika forma giydi.

Luiz Gustavo, Covid-19 olduğu dönemde bile testi negatife döndükten 1 gün sonra takıma katıldı ve sahadaki yerini aldı.

Deneyimli oyuncu, takımın pas yüzdesi en yüksek oyuncularından biri durumunda bulunuyor.

Brezilyalı futbolcu, bu sezon yüzde 91’lik başarılı pas oranı tutturdu. Gustavo, maç başına yaptığı ortalama 48 başarılı pasla önemli bir veri yakaladı.

İkili mücadele kazanma konusunda ligin en iyilerinden olan 33 yaşındaki oyuncu, girdiği 10 ikili mücadelenin 6,2’sini kazanmayı başardı.

Bu sezon 19 maçta forma giyen Luiz Gustavo, takımına 1 gollük katkı sağladı. Tecrübeli oyuncu, Eylül 2019’da 6 milyon euro bedelle Fransa Ligi ekiplerinden Marsilya’dan transfer edilmişti.