Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 23:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik mesajı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Süper Kupa'yı kazanan Trabzonspor Kulübü için tebrik mesajı yayınladı.
Bakan Kasapoğlu tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan TFF Süper Kupa müsabakasında rakibi Medipol Başakşehir'i mağlup ederek kupayı müzesine götüren Trabzonspor'u kutluyorum. Başarıda emeği geçen tüm takım futbolcularını, teknik ekibi, yönetimi ve bordo mavili camiayı tebrik ediyorum. Medipol Başakşehir'i de mücadelesinden dolayı kutluyorum."
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