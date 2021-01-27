Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 22:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası ertelendi
22 Yaş Altı Türkiye Boks Şampiyonası, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.
Şampiyonanın yeni tarihi belli olduktan sonra federasyonun resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacağı ifade edildi.
Etiketler: Koronavirüs
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