Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 8-14 Şubat tarihlerinde düzenlenmesi planlanan 22 Yaş Altı Kadın ve Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın pandemi nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Şampiyonanın yeni tarihi belli olduktan sonra federasyonun resmi sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyuru yapılacağı ifade edildi.