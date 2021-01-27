IOC, 2020 Olimpiyatları'nın düzenlenmesi için kararlılıkla çalışıyor

- IOC Başkanı Bach: "Oyunların yapılıp yapılmayacağı konusunda spekülasyon üretmiyoruz, oyunların nasıl düzenleneceği üzerinde çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) -

Bach, IOC Yürütme Kurulu'nun video konferans yoluyla yaptığı toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Japon hükümeti de dahil tüm taraflar oyunlar için kararlı hareket ediyor"

Alman spor adamı, koronavirüs salgını nedeniyle 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıla ertelendiğini hatırlattı.

"Tamamen oyunların başarılı ve güvenli bir şekilde yapılmasına motive olduk. Japon hükümeti de dahil tüm taraflar oyunların planlanan tarihte yapılması için kararlı hareket ediyor."

"Oyunların nasıl düzenleneceği üzerinde çalışıyoruz"

Bach, dünya genelinde virüse karşı zorlu bir mücadele verildiğini belirtti.

"Her gün öğreniyoruz. Tam bir kararlılıkla, tüm fiziksel ve zihinsel gücümüzle her gün daha çok çalışıyoruz. Oyunların yapılıp yapılmayacağı konusunda spekülasyon üretmiyoruz, oyunların nasıl düzenleneceği üzerinde çalışıyoruz."

"Bizim işimiz oyunları düzenlemek, oyunları iptal etmek değil"

Bach, basında son dönemde yer alan "B Planı", oyunların yerinin değiştirilmesi ya da iptal edilmesiyle ilgili iddiaları reddetti. Bach, olimpiyatların hangi aşamada iptal edilebileceği sorusuna yanıt verdi.

"Bizim işimiz oyunları düzenlemek, oyunları iptal etmek değil. Güvenli bir şekilde organizasyonu düzenlemek için gece gündüz çalışıyoruz."

Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın bu yıl 23 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde yapılması planlanıyor.