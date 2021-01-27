Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 21:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4.5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.
Fenerbahçe, daha önce sezon sonu için anlaşma sağladığı İngiliz oyuncu Bright Osayi-Samuel ile devre arasında sözleşme imzaladı.
İngiliz ekibi Queens Park Rangers ile anlaşan sarı-lacivertli ekip, bu anlaşmanın sonucunda devre arasında 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna kattı.
"Kulübümüz, Queens Park Rangers’da forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel ile 4,5 yıllık anlaşma imzalamıştır. Kendisine çubuklu formamızla başarı dolu yıllar ve şampiyonluklar diliyoruz."
Ailemize hoş geldin Bright Osayi-Samuel pic.twitter.com/4qk7GWvtu0— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 27, 2021
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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