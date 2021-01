İtalya Kupası çeyrek finalinde Inter'ın Milan'ı 2-1 yendiği maçın ilk yarısının son anlarında Ibrahimovic ile Lukaku arasında yaşanan sert tartışma ülke gündeminin ilk sıralarında yer alıyor.

Ibrahimovic, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Zlatan'ın dünyasında ırkçılığa yer yok. Biz hepimiz aynı ırkız, hepimiz eşitiz. Hepimiz oyuncularız, bazılarımız diğerlerinden daha iyi." ifadelerini kullandı.

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.