Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 20:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kagawa PAOK'a transfer oldu
Yunanistan'ın PAOK takımı, Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak Real Zaragoza'da forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak oynayan Kagawa, Süper Lig'de 14 maçta 4 gole imza atmıştı.
Avrupa kariyerinde Borussia Dortmund'un yanı sıra Manchester United forması da giyen Kagawa, Japonya Milli Takımı'nda 97 karşılaşmada 31 kez ağları sarstı.
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