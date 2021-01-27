Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 18:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
2 milli kayakçıdan bronz madalya
Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Alp Disiplini FIS Yarışı'nda milli sporcular Sıla Kara ve Derin Berkin üçüncülük elde etti.
Türkiye Kayak Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Brovest Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışların ikinci gününde kadınlar kategorisinde Sıla Kara, erkeklerde ise Derin Berkin bronz madalya kazandı.
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