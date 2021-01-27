Nihat Özdemir, VAR sistemiyle ilgili eleştirilere cevap verdi.

''VAR'da bu sene 3. senemiz. VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama genelde büyük bir memnuniyet var. VAR'ı ben ikiye ayırarak düşünmek istiyorum; birincisi ofsayt olaylarında. Bu tür durumlarda ofsaytta gerçekten neredeyse yüzde 100 gibi bir oranla ofsaytı tespit etmekte. Hatırlarsanız son Beşiktaş maçında art arda gelen 2 goldeki ofsaytı gözle bulmak pek mümkün değil ama elektronik çizgilerle yapılan tespitler sonucunda Beşiktaş'ın 2 golü VAR ile iptal edildi. Adalet yerini buldu. Tabii ki penaltı ve kırmızı kart pozisyonlarında tartışmalar olmaktadır. Bu yalnızca Türkiye'de değil, İtalya'da, İngiltere'de, Almanya'da, İspanya'da da her yer de VAR kararları tartışılmaktadır. VAR'dan memnun olunan taraflar da var, memnun olmayan taraflar da var ama ben VAR sisteminin iyi bir sistem olduğuna inanıyorum.''

"TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağız"

Özdemir, geçen hafta tüm kulüpleri toplantıya davet ettiklerini ve bu görüşme sırasında TFF 1. Lig'deki 18 kulübün tamamının ''Bize VAR sistemini ne zaman getireceksiniz?'' şeklinde sorularının olduğunu anlattı.

''Bu talepler doğrultusunda VAR hakemleri yetiştirmek istiyoruz. Çünkü VAR hakemi sayımız yeterli değil. Bir de bu VAR sistemi için yatırım yapmamız gerekli. Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Ama kendilerine söz verdim, en kısa zamanda TFF 1. Lig'de de VAR sistemini uygulamak için çalışmaya başlayacağız. Şu anda bu çalışmaları yapıyoruz. En kısa zamanda VAR sistemini TFF 1 Lig'de de kullanmak istiyoruz. Süper Lig'de VAR'dan memnun olan da var olmayan da ama TFF 1. Lig'deki 18 takımın tamamı uygulanmasını istiyor. O yüzden VAR sistemi iyi bir sistemdir. Bunu geliştirmemiz, hakem yetiştirmemiz gerekli. Bunun için de gerekli çalışmaların içerisinde olduğumuza inanıyoruz.''