Haber Giriş: 27 Ocak 2021 Çarşamba 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bright Osayi-Samuel sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin sözleşme imzalamak için İstanbul'a getirdiği 23 yaşındaki İngiliz futbolcu Bright Osayi-Samuel, sağlık kontrolünden geçti.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Acıbadem Altunizade Hastanesinde detaylı kan tetkikleri yapılan Bright Osayi-Samuel'in, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
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