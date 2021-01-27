Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmasının yapıldı.

Fransa'nın Monaco ekibinden kiralanan Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru'nun takımla bu sezonki ilk antrenmanına çıktı.

Feghouli'nin tedavisine başlandı

Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası tetkikleri yapılan Sofiane Feghouli'nin sağ üst arka adalesinde kanama tespit edi. Cezayirli futbolcunun tedavisine başlandı.

Şener Özbayraklı ve Oğulcan Çağlayan'nın tedavilerinin ardından sahada kondisyonerler eşliğinde koşulara başladı. Emre Taşdemir ise sahada adaptasyon çalışmalarına devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın tamamladıktan sonra maç için Gaziantep'e gidecek.