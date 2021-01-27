Galatasaray HDI Sigorta’nın Cev Kupası çeyrek final maçı heyecanı TRT Spor 2’de yaşandı.

Temsilcimiz , Alman ekibi Dresdner ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. İlk sette file önünde etkili olan sarı kırmızılılar, seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.

İkinci sette etkili olan Dresdner, 25-16'lık skorla maçta eşitliği sağladı. Galatasaray HDI Sigorta, üçüncü sette 16-11 geriye düşmesine rağmen Sezen Keşkekoğlu’nun servis turuyla farkı kapattı.

Hücumda da etkinliğini artıran temsilcimiz, seti 25-23 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Tatiana Kosheleva ile skor üreten Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.

Bu sonuçla yarı finale yükselen sarı kırmızılılar, bu turda Fransa'nın Beziers Angels takımıyla eşleşti.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin (Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25

Süre: 98 dakika (24, 23, 26, 25)