Galatasaray yarı finale yükseldi
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yendi.
Galatasaray HDI Sigorta’nın Cev Kupası çeyrek final maçı heyecanı TRT Spor 2’de yaşandı.
Temsilcimiz , Alman ekibi Dresdner ile Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşılaştı. İlk sette file önünde etkili olan sarı kırmızılılar, seti 25-22 kazandı ve 1-0 öne geçti.
İkinci sette etkili olan Dresdner, 25-16'lık skorla maçta eşitliği sağladı. Galatasaray HDI Sigorta, üçüncü sette 16-11 geriye düşmesine rağmen Sezen Keşkekoğlu’nun servis turuyla farkı kapattı.
Hücumda da etkinliğini artıran temsilcimiz, seti 25-23 alarak karşılaşmada 2-1 öne geçti. Dördüncü sette Tatiana Kosheleva ile skor üreten Galatasaray HDI Sigorta, seti 25-23, maçı da 3-1 kazandı.
Bu sonuçla yarı finale yükselen sarı kırmızılılar, bu turda Fransa'nın Beziers Angels takımıyla eşleşti.
Salon: Ahmet Cömert
Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)
Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)
Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin (Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)
Setler: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25
Süre: 98 dakika (24, 23, 26, 25)
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