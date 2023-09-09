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Spor
AA 09.09.2023 10:25

ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Novak Djokovic ile Daniil Medvedev karşı karşıya gelecek.

ABD Açık'ta tek erkekler finalinde Djokovic ile Medvedev karşılaşacak
[Fotograf: AA]

New York kentinde düzenlenen turnuvanın 12. gününde, tek erkekler yarı final maçları oynandı.

Turnuvanın 2021 şampiyonu 3 numaralı seribaşı Rus Medvedev, 3 saat 19 dakika süren mücadelenin ardından 2022 şampiyonu dünya 1 numarası Carlos Alcaraz'ı 7-6, 6-1, 3-6 ve 6-3'lük setlerle 3-1 yenerek adını finale yazdırdı.

Kariyerinin 24. grand slam şampiyonluğunu hedefleyen dünya 2 numarası Djokovic ise turnuvada ilk kez yarı finale kalan dünya 47 numarası Ben Shelton'ı 6-3, 6-2 ve 7-6'lık setlerin ardından 3-0 mağlup etti.

Sırp tenisçi, grand slam kariyerinin 36'ncı, ABD Açık'ta ise 10'uncu finaline, Medvedev karşısında çıkacak.

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