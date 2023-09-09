Açık 16.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 09.09.2023 04:14

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Biz takımımıza güveniyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı'nın Ermenistan'la 1-1 berabere kalmasıyla ilgili, "İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var" dedi.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Biz takımımıza güveniyoruz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Büyükekşi, karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazanamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Sahadan çok daha sevinçli, Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garanti edecek şekilde gitmeyi hedeflediklerini belirten Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Çok şanssız bir gol yedik, iki oyuncumuz ıska geçti ve birçok da pozisyonu gole çeviremedik maalesef. Ama çok şükür ki en azından berabere bitirdik. Şansımız aynı şekilde devam ediyor. Salı günü Ermenistan, Hırvatistan'la oynayacak. O maçın sonucu son derece önemli. Bizim şu anda 10 puanla liderliğimiz devam ediyor. Bir şey kaybetmedik ama en azından buradan böyle bir sonuçla gitmememiz lazımdı. Özellikle Türk halkından özür diliyoruz. İyi oynayamadık. İnşallah bundan sonraki maçlarda bunu telafi edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda yine başarılı olacağımıza inanıyoruz."

Büyükekşi, 3 forvet ve 2 sol bekin sakat olduğunu, Cenk Özkacar'ın alışık olmadığı bir mevkide oynadığın ve bu oyuncudan yeterli randımanı alamadıklarını dile getirdi.

A Milli Futbol Takımı'nın galibiyeti son dakikalarda kaçıran taraf olduğunu anlatan Büyükekşi, "İnşallah bundan sonraki maçlarda sakatlarımız düzelir, daha iyi bir oyunla daha başarılı sonuçlar alırız. Biz takımımıza güveniyoruz. İyi bir takımımız var." ifadesini kullandı.

"Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz"

Mehmet Büyükekşi, 12 Eylül Salı günü Belçika'da Japonya ile oynanacak özel müsabaka öncesinde kafilenin bir gün daha Eskişehir'de kalacağını, bu ülkeye birlikte gideceklerini bildirdi.

Japonya'nın, geçen yıl Katar'da yapılan Dünya Kupası'ndaki performansına değinen Büyükekşi, "Japonya da Dünya Kupası'nda başarılı bir performans gösterdi, son 16'ya kaldı. Penaltılarla Hırvatistan'a elendi. O maçı da son derece ciddiye alıp oynayacağız. Ekim ayında hem Hırvatistan hem de Letonya ile maçlarımız var. O maçlarda başarılı olup yine yolumuza devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Büyükekşi, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un devam edip etmeyeceğine ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Şimdi tabii konu bugün için Stefan Kuntz değil. 2 puan kaybettik. Tüm teknik ekip, futbolcularımızla beraber kaybettik. Şu anda takımımızda çok güzel bir arkadaşlık söz konusu. Bütün yönetim kurulumuz hepsi burada. Herkes destek veriyor. Eskişehir halkına da çok teşekkür ediyoruz. Onlar da Türk Milli Takımı'nı çok güzel bir şekilde desteklediler. İnşallah bunları da atlatacağız. Daha iyi günleri, daha güzel günleri hep birlikte göreceğiz."

Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti
Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti

ETİKETLER
Mehmet Büyükekşi A Milli Futbol Takımı Ermenistan
Sıradaki Haber
Kayserispor'un yeni hocası Recep Uçar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:34
Manisa'da geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
03:55
Ambulans Hizmetleri Yönetmeliği'nde değişiklik
04:42
Adalet Bakanı Tunç: Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde İnfaz koruma memuru yetiştirecek bir bölüm açacağız
03:37
Sultangazi’de seyir halindeki araç alev aldı
03:30
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
03:33
Dayı cinayetinde 4 tutuklama
Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti
Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ